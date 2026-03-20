Bayram namazının ardından bir araya gelen belde halkı, gelenek gereği topluca mezarlığa geçti. Tüm erkeklerin katıldığı törende, vatandaşlar uzun bir halka oluşturarak sırayla bayramlaştı. Omuz omuza verilen bu bayramlaşma zinciri, birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olarak dikkat çekti.

Önce dualar, sonra bayramlaşma

Gelenek kapsamında ilk olarak vefat eden yakınlar için kabir başında dualar edildi. Ardından oluşturulan uzun kuyrukta herkes birbiriyle tek tek bayramlaşarak eski kırgınlıkları geride bıraktı.

“Bir asırlık vefa, bitmeyen dua”

Gökmen Altay, törene katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Altay, “Bir asırlık vefa, bitmeyen dua. Önce ebediyete irtihal eden sevdiklerimize dualarımızı gönderdik. Ardından omuz omuza verip büyük bir sevgi kuyruğu oluşturduk. Bu anlar, bazen yıllardır konuşmayan insanların yeniden el sıkışmasına vesile oluyor” dedi.

Geleneğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Altay, bunun sadece bir bayramlaşma değil, geçmişle helalleşme ve gelecek nesillere birlik mesajı olduğunu ifade etti.