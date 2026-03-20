Açıklamaya göre, saat 15.00’te Tuzluçayır Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle saat 13.00’ten itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak yollar

Bu kapsamda;

Süleyman Ayten Caddesi’nin, Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arasında kalan bölümü ve bu bölgeye bağlanan tüm cadde ve sokaklar,

Natoyolu Caddesi’nin, Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan yollar,

Muhtar Gani Pilavcı Caddesi’nin, Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arasındaki bölümü ve bağlantılı sokaklar

çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.