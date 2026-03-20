Belediye tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sağlanırken, bu yıl da bayram öncesi çocuklar unutulmadı. Tebessüm Çarşısı’nda gerçekleştirilen destekle, yetim çocukların bayrama mutlu ve umutlu girmesi hedeflendi.

“Yetim evlatlarımız bizlere emanettir”

Ertuğrul Çetin, yetim çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Yetim evlatlarımız bizlere Allah’ın emanetidir. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tebessüm Çarşımız aracılığıyla çocuklarımızın bayrama mutlu girmesini amaçlıyoruz” dedi.

Sosyal belediyeciliği bir hizmetten öte gönül işi olarak gördüklerini ifade eden Çetin, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını ve özellikle çocukların yüzünü güldürmeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Yardımlar yıl boyu sürecek

Belediye yetkilileri ise Tebessüm Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Dayanışma kültürünü güçlendiren projelerin artarak süreceği ifade edildi.