Tedavi sürecini Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağlı LÖSANTE Hastanesi’nde geçiren Sümeyye’nin son kontrollerinde sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi. Şubat ayında tedavisi tamamlanan minik Sümeyye, şimdi LSV Eğitim Kurumları’nda 1’inci sınıfa başladı.

LÖSEV’in kurucusu Üstün Ezer de sosyal medyada Sümeyye ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Sümeyye, lösemi canavarını yendi, iyileşti ve bu sene okula başladı” ifadelerini kullandı.

Zorlu süreç umutla aşıldı

Askeri personel Ferdi Gökmen ve ev kadını Tuğçe Gökmen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Sümeyye’ye, 2 yıl önce halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı konuldu. Teşhisin ardından başlanan kemoterapi tedavisi yaklaşık 1,5 yıl sürdü.

Anne Tuğçe Gökmen, kızının tedavi sürecinde saçlarının döküldüğünü belirterek, “Çok zor günler geçirdik ama hiç ümidimizi kaybetmedik. Moral bu hastalıkta çok önemli. Şimdi sağlığına kavuştu, bu bizim için mucize gibi” dedi.

“LÖSEV’in afiş yüzü olmuştu”

Geçen yıl Ramazan ayında LÖSEV’in dergi kapağında saçsız fotoğrafıyla yer alan Sümeyye, bu süreçte birçok çocuğa umut oldu. Anne Gökmen, “Bir anne olarak o günler çok ağırdı. Ama kızımın yüzü, bizim gibi mücadele eden ailelere umut verdi” diye konuştu.

“Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık”

Baba Ferdi Gökmen ise sürecin çok zor geçtiğini ancak mutlu sonla tamamlandığını belirterek, “Lösemi tedavisi olan bir hastalık. Yüzde 95-96 oranında iyileşme var. Kemik iliği donörlüğü çok önemli. İnsanlar bilinçli olmalı, donör olarak çocuklara umut olabilirler” ifadelerini kullandı.