Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara çıkışında trafik yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Elmadağ istikametinde ilerleyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Sürücülerin aktardığı bilgilere göre Ankara–Elmadağ yolu adeta kilitlendi.
Trafikte ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiği belirtilirken, bazı vatandaşların saatlerdir yolda beklediği ifade edildi.
Yetkililer, bayram yoğunluğu nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Muhabir: Melisa Sapaz