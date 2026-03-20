Perşembe akşamları NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef Köklerin Çağrısı, hikâyeye katılacak yeni karakterle gündemde. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı dizinin kadrosuna dengeleri değiştirecek bir isim dahil oluyor.

Yıldız’ın annesi hikâyeye giriyor

Dizide Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı karakterin annesi, yeni bölümlerde izleyici karşısına çıkacak. Kulis bilgilerine göre Yıldız’ın annesi; alımlı, güçlü ve iyi eğitimli bir kadın olarak hikâyede önemli bir rol üstlenecek.

Bu karakteri canlandıracak oyuncu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

27. bölüm çekimleri başlıyor

Senaryosunu Ercan Uğur, Eda Daş ve Mustafa Dinç’in birlikte kaleme aldığı dizinin 27. bölüm çekimlerinin pazar günü başlaması planlanıyor.

Serhat ve Melek boşanıyor

Öte yandan dizinin 26. bölümünde yaşanacak gelişmeler de dikkat çekiyor. Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusatile Serhat karakterini canlandıran İlhan Şen’in hikâyede boşanması, dizideki tansiyonu daha da yükseltecek.