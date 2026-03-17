Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Turpun büyüğünü millet zaten biliyor… Biz küçük turpun büyük marifetlerini anlatacağız.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu mesaj, siyasi kulislerde merak uyandırdı.

Özel’in bugün saat 13.30’da CHP Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçerek konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor. Açıklama öncesinde parti genel merkezi önüne “turpun küçüğü” yazılı afişlerin asılması da dikkat çekti.

Siyasi gündemin üst sıralarına yerleşen açıklama öncesi gözler CHP Genel Merkezi’ne çevrildi. Özel’in vereceği mesajların, kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.