Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri’de görülen İBB davası duruşmasında bazı gazetecilerin basın alanına alınmadığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Tanal, uluslararası basın kartına sahip bazı gazetecilerin Turkuaz basın kartı başvurularının henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle basının çalışma alanına ve basın odasına alınmadığını söyledi. Buna karşın Turkuaz basın kartı bulunan gazetecilerin duruşma salonu ve basın bölümüne giriş yapabildiğini belirten Tanal, bu durumun gazeteciler arasında ayrım yarattığını ifade etti.

Söz konusu uygulamanın gazetecilerin mesleki faaliyetlerini fiilen kısıtladığını dile getiren Tanal, basın özgürlüğünün kartın rengine ya da idari bir statüye göre sınırlandırılamayacağını vurguladı. Gazetecilerin görevinin kamu adına yargılamaları izlemek ve toplumu bilgilendirmek olduğunu belirten Tanal, duruşma salonlarında basının çalışma alanını daraltan uygulamaların kamuoyunun haber alma hakkına da zarar verdiğini kaydetti.

Tanal, “Adalet yalnızca tecelli etmemeli, aynı zamanda milletin gözü önünde gerçekleşmelidir. Bu da ancak basının özgür ve eşit koşullarda görev yapabilmesiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.