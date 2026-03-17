Sabah saatlerinde ameliyata girdi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Altaylı'nın sabah erken saatler beyin ameliyatına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre beyninde bulunan kitlenin büyüyerek baskı oluşturması üzerine operasyon kararı verildi.

Cezaevi sürecinde büyüme tespit edildi

Daha önce “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Altaylı, bu süreçte sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı. Yapılan kontrollerde beynindeki kütlenin yaklaşık 2,5 santimetreye kadar ulaştığıve baskı oluşturduğu belirlendi.

“Kötü huylu değil ama büyüdü”

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı yayında Altaylı’nın ameliyatına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu sabah saat 07.00 itibarıyla ameliyata alındı ve operasyon devam ediyor. Uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur vardı. Ancak cezaevi sürecinde büyüme tespit edilmiş.”

Altaylı’nın ameliyat öncesinde yakın çevresine, operasyonun dışarıdan bakıldığında “basit bir işlem” olduğunu ve kısa sürede tamamlanmasını umduğunu ifade ettiği de aktarıldı.