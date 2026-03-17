Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, kredi kartı limitlerinin düşürülmesinin iç turizmi olumsuz etkilememesi için önemli bir adım attıklarını açıkladı. Süral, vatandaşların kredi kartı limitine takılmadan tatil yapabilmesi için bankalarla faizsiz tatil kredisi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin azaltılmasının ardından turizm sektöründe alternatif finansman çözümleri gündeme geldi. Bu kapsamda MASTOB’un bankalarla yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Zafer Süral, tatil harcamalarının ekonomiye katkı sağladığını belirterek, “Turizm yerli ve milli bir sektör. Harcanan paranın yüzde 97’si ülkemizde kalıyor. Bu nedenle turizm harcamalarının enflasyonu artırdığı yönündeki değerlendirmelere katılmıyoruz” dedi.

Kredi Kartı Limitinden Bağımsız Tatil İmkanı

Süral, yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşların kredi kartı limitlerinden bağımsız şekilde ek finansman kullanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız, kredi kartı limitine bağlı kalmadan ekstra kredi kullanarak tatillerini planlayabilecek.”

2026 Turizm Sezonu İçin Olumlu Sinyaller

Manavgat’ın 529 tesis ve 183 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Süral, 2026 sezonuna ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu söyledi. Dış pazarda rezervasyonların iyi gittiğini belirten Süral, doğru fiyatlama ve planlama ile sektörün büyümeye devam edeceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı Rezervasyonları Yoğun

Öte yandan Ramazan Bayramı için otellerde hazırlıkların tamamlandığını aktaran Süral, sanatçılı programlar ve kampanyalar sayesinde rezervasyonların yüksek seyrettiğini belirtti. Turizm sektöründe bayram dönemine yönelik talebin güçlü olduğu kaydedildi.