Burdur’da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Armağan İlci Bulvarı’nda meydana geldi.

Uğur T. yönetimindeki 15 AED 498 plakalı motosiklet, park halindeki bir otomobili sollamak isteyen Keziban K. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tescilsiz Elektrikli Bisiklete Ceza

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede elektrikli bisikletin tescil kaydının bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine araç otoparka çekilirken, sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.