Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve Boğaz'dan bazı ülkelere ait petrol tankerlerine geçiş izni verilmesinin ardından dün petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Söz konusu gelişmeler enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün, İran, Hindistan ve Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin sorun teşkil etmediğini belirtirken, Boğaz'dan giderek daha fazla yakıt gemisinin geçmeye başladığını söyledi.

Bessent, Boğaz'dan geçen İranlı tankerlere yönelik dünyanın geri kalanına yakıt sağlamak için buna izin verdiklerini aktardı. Bölgedeki çatışmalara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini belirtirken, çatışmaların bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, 'Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek.' dedi.

Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

- Fed'in yarınki kararı ve tutumu bekleniyor

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı politika metninde bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentilere karşın ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz oranlarını hemen düşürmek için özel bir toplantı düzenlemesi gerektiğini ifade ederken, faiz indirim taleplerini yinelemesi dikkati çekiyor.

Bankanın toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi vermesi beklenirken, bankanın Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik değerlendirmelerinin netleşmesi bekleniyor.

Nvidia yapay zeka çiplerine 1 trilyon dolarlık talep bekliyor

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler de yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, GPU Teknoloji Konferansı'nda şirketin yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Son iki yıldaki hesaplama miktarına bakıldığında, Nvidia grafik işleme birimlerine (GPU) olan talebin sınırları zorladığını dile getiren Huang, inanılmaz miktarlarda GPU sevkiyatı yaptıklarını ve talebin artmaya devam ettiğini kaydetti.

Huang'ın şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık talep öngördüklerini açıklaması sonrası Nvidia hisseleri yüzde 1,6 yükseldi.

Ayrıca ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın yüksek maliyetli yapay zeka harcamalarını telafi etmek amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini veya daha fazlasını azaltmayı planladığına dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Micron Technology'nin hisseleri de Tayvan'da ikinci üretim tesisini kurma planlarını açıklamasının ardından yüzde 3,7 arttı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yapay zeka çipi üretmeyi amaçlayan Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklaması sonrası ise hisseleri yüzde 1,1 yükseldi.

New York borsası pozitif seyretti

Petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme, Hürmüz Boğazı'ndan bazı geçişlerin sağlanması ve teknoloji hisselerindeki primlerin etkisiyle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,83, Nasdaq endeksi yüzde 1,22 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,01 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

Yeni günde ABD'de tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24'e yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0,5 düşüşle güne 99,9 seviyesine gerilemesinin ardından yatay seyrediyor.

Altın fiyatlarında 4 günlük düşüş serisinin ardından pozitif bir seyir öne çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 5 bin 42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3 düşüşle 98 dolara geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını bildirmesi petrol fiyatlarını yeniden artırırken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 2,62 yükselişle 100,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsaları alıcı seyir izledi

Avrupa borsaları Hürmüz Boğazı'ndan bazı ülkelere ait petrol tankerlerinin geçişine izin verilmesinin ardından toparlanan risk iştahıyla pozitif seyretti.

Bölgede liderlerin ve hükümet yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, 'Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli.' dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin, 'Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz.' diye konuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarına etkisi nedeniyle vatandaşlar ve şirketler için enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler hazırlıyor.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, enerji faturalarını nasıl azaltabilecekleri konusunda yoğun çalıştıklarını belirtirken, somut adımların bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde açıklanacağını söyledi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Bölgede endeks vadeli kontratlar yeni güne hafif satıcılı başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya tarafında enerji arzına yönelik olumlu haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret uzlaşısının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'na güvenlik için gemi gönderilmesi talebinin bölgedeki yansımaları yakından izlenirken, Güney Kore'de ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) yetkilisi, gemi gönderme konusunun Ulusal Meclisin onayını gerektirdiğini belirtti.

Bölgede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki tarife görüşmeleri de takip edilirken, taraflar tarifelerin seviyesinin korunmasında anlaştıklarını bildirdi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Çin ile ABD arasında istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkilerin hem iki ülke hem de dünya için yararlı olduğunu belirtirken, ticaret ve yatırımlarda işbirliğini teşvik etmek için ikili çalışma mekanizması oluşturmayı tartıştıklarını söyledi.

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası faiz oranlarını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak, politika faizini yüzde 3,85'ten yüzde 4,10'a yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 15.228,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 44,1680'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 44,1950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

13.00 Almanya, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, mart ayı Zew ekonomik güven endeksi

17.00 ABD, şubat ayı öncü endeks

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları