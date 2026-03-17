Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı kararlı sanayi, ticaret ve yatırım politikaları sayesinde uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiği vurgulandı. Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımların üretim kapasitesini ve ihracat performansını güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye’nin güçlü lojistik altyapısı, küresel değer zincirlerine entegrasyonu ve yatırım ortamına yönelik yapısal reformlarla stratejik üretim ve tedarik merkezi konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

Türkiye Küresel Yatırımda Öne Çıkıyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2025 yılında küresel doğrudan yatırım akımları yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Ancak bu artışın dengeli dağılmadığı, gelişmiş ekonomilere yönelen yatırımların yüzde 43 artışla 728 milyar dolara çıktığı, gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımların ise yüzde 2 azalarak 877 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Bu zorlu küresel tabloda Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde yüzde 29’luk artış yakalayarak gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıktığı kaydedildi.

Yabancı Yatırımlar 13,1 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2002 yılında 1,1 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım girişi, 2025 yılında yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı yatırım akışına işaret etti.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’ye gelen yatırımların özellikle dijital dönüşüm, iklim dostu projeler ve küresel tedarik zincirleri odaklı olduğuna dikkat çekilerek, bu yatırımların üretim kapasitesini artırdığı ve ihracata çarpan etkisi oluşturduğu belirtildi.

İhracatın Yüzde 30’u Yabancı Firmalardan

Yabancı sermayeli firmaların 2025 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu firmaların en fazla ihracat yaptığı bölgenin 46,4 milyar dolarla Avrupa Birliği ülkeleri olduğu kaydedildi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransaolarak sıralandı.

Ayrıca ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmaların ihracatta başı çektiği belirtildi.

Sanayi Sektörü Öne Çıktı

Yabancı sermayeli firmaların ihracatında sanayi üretimine dayalı sektörlerin ağırlıkta olduğu ifade edilirken, en fazla ihracat yapılan alanların “motorlu kara taşıtları”, “makine ve mekanik cihazlar” ile “elektrikli makine ve cihazlar” olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu tablonun Türkiye’nin küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki yüksek katma değerli üretim kapasitesini ortaya koyduğu vurgulandı. Bakanlık, yatırım ortamını geliştirme, ihracatı artırma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.