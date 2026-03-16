Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’nın yer aldığı dizi, son olarak 53’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu hafta ise 54’üncü bölümün yayınlanması bekleniyordu.

Kanal D yayın akışından çıkarıldı

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Uzak Şehir, bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Kanal yönetimi, dizinin yerine saat 19.30’da Kandil Gecesi’ne özel hazırlanan programı ekranlara getirecek.

Kandil programının ardından saat 21.00’de ise dizinin yeni bölümü yerine Uzak Şehir’in tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Merakla beklenen Uzak Şehir 54. bölüm, 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.