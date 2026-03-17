Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetiminde bulunan Baklavacı Faruk Güllü’nün satışa çıkarıldığını duyurdu. Türkiye genelinde bilinen marka için 223 milyon TL başlangıç bedeli belirlenirken, ihale takvimi de netleşti.

Marka, geçmişte yürütülen soruşturma kapsamında sahiplerine yönelik iddialar nedeniyle TMSF yönetimine devredilmiş, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kayyım atanmıştı. Bu süreçte şirketin ticari faaliyetleri kamu gözetiminde devam etti.

TMSF, satış süreciyle birlikte markayı yeniden özel sektöre kazandırmayı hedefliyor. İhaleye yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.