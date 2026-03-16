Ankara'da Çankaya Belediyesi, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması kapsamında bu kez 1260 haneye toplam 2 milyon 520 bin TL tutarında destek sağlanacağını açıklandı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bayramların dayanışma ve paylaşmanın en güçlü hissedildiği zamanlar olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı daha rahat geçirebilmesi için desteklerin sürdüğünü belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Halk Kart desteğinin bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Böylece vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlanması hedefleniyor.