Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Pursaklar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, sanatçı Fadıl Aydın’ın sahne aldığı konser programıyla final yaptı. Ramazan’ın manevi atmosferini kültür, sanat ve müzikle buluşturan etkinlikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ramazan ayı boyunca Pursaklar Yaşam Merkezi, Altınova Mahalle Konağı, Sirkeli Mahalle Konağı, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Saray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar; çocuklara yönelik sahne gösterileri, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve konserlerle dolu dolu bir ay geçirdi.

“Ramazan Etkinliklerimizi Konserle Taçlandırdık”

Programda konuşan Ertuğrul Çetin, Ramazan ayının birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ramazan ayı, gönüllerimizin birbirine daha da yakınlaştığı çok özel bir dönemdir. Pursaklar Belediyesi olarak bu güzel ayın manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak ve kültür-sanatla taçlandırmak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu akşam da Ramazan etkinliklerimizi değerli sanatçımız Fadıl Aydın’ın muhteşem konseriyle taçlandırdık. Kendisine ve bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Final programında sahne alan Fadıl Aydın, sevilen eserlerini güçlü yorumu ve sahne performansıyla seslendirerek konser alanını dolduran yüzlerce vatandaşa keyifli bir akşam yaşattı. Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Program sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sanatçı Fadıl Aydın’a çiçek takdim etti. Büyük beğeni toplayan konser, hatıra fotoğrafları ve alkışlar eşliğinde sona erdi.