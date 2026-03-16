Altındağ Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki’nin talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mezarlıklarda ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemleri titizlikle yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kabir Ziyaretleri İçin Hazırlık Tamam

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Veysel Tiryaki, arefe günü ve bayramda yoğunlaşan kabir ziyaretleri öncesinde gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Tiryaki, “Arefe günü ve bayramda yoğun olarak kabir ziyaretleri yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçemiz sınırları içerisindeki mezarlıklarda detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kabir ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler” dedi.

Tiryaki ayrıca Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, “İbadetlerimiz kabul, Ramazan Bayramımız mübarek olsun inşallah” ifadelerini kullandı.