Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan TIR, akaryakıt istasyonunun duvarına çarptıktan sonra ana yola çıkmaya çalışan bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaköy–Bingöl kara yolu üzerindeki kırsal Akdiken Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 33 BBE 886 plakalı TIR, önce istasyonun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, bu sırada ana yola çıkmaya çalışan 53 ADL 322 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Kamerada

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.