Baharın gelişiyle doğanın uyandığı bu anlamlı gün, aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca insan için çok daha özel bir anlam taşıyor. Takvimlerin 21. günün 3. ayını göstermesi tesadüf değil; bu tarih, Down sendromlu bireylerdeki 3 adet 21. kromozomu simgeliyor. "Eksiklik değil, +1 fazlalık" mottosuyla kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, toplumdaki önyargıları kırmak ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek için en güçlü küresel platform haline gelmiş durumda.

NEDEN 21 MART?

Down sendromu, adını 1866 yılında bu genetik durumu ilk kez tanımlayan İngiliz doktor John Langdon Down’dan almıştır. Ancak farkındalık gününün resmiyet kazanması çok daha yakın bir tarihe dayanır.

İlk Adım (2006): Down Syndrome International (DSI) ve European Down Syndrome Association (EDSA) gibi uluslararası kuruluşlar, ilk kez 2006 yılında farkındalık etkinliklerini başlattı.

Birleşmiş Milletler Kararı (2011): Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 19 Aralık 2011 tarihinde 21 Mart 'ı resmen "Dünya Down Sendromu Günü" olarak kabul etti.

Sembolik Tarih: Mart ayının (3. ay) 21. günü seçilmiştir çünkü Down sendromu, 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması (Trisomy 21) durumudur.

SADECE BİR GÜN DEĞİL, BİR HAK MÜCADELESİ

Bu günün ilan edilmesindeki temel nedenler, tıbbi bilgilendirmeden ziyade insan hakları odaklıdır:

Toplumsal Damgalamayı Kırmak: Down sendromlu bireylerin "hasta" değil, genetik farklılığa sahip bireyler olduğu bilincini yaymak. Kendi Kararlarını Verebilme: BM, her yıl farklı bir tema belirler. Bu yılın ve son yılların ana teması "Bizimle birlikte, bizim için değil" (With Us, Not For Us) ilkesidir. Yani bu bireylerin kendi hayatları hakkında söz sahibi olmaları hedeflenir. Erken Eğitimin Önemi: Doğru destek ve erken müdahale ile bu bireylerin bağımsız yaşamlar sürebileceğini kanıtlamak.

GÜNÜMÜZDEKİ HALİ

Bugün 21 Mart, dünya genelinde yaratıcı ve renkli etkinliklerle kutlanıyor.

#LotsOfSocks (Çokça Çorap) Kampanyası: Dünya genelinde insanlar bugün farklı renk ve desenlerde çoraplar giyerek "farklılıkların güzelliğine" dikkat çekiyor. Çorapların seçilme nedeni, mikroskop altında kromozomların şeklinin bir çift çoraba benzemesidir.

Kapsayıcı İstihdam: Artık sadece okullarda değil, iş dünyasında da Down sendromlu bireyleri görmek mümkün. Özellikle hizmet sektöründe (kafe, otelcilik) ve sanat dünyasında büyük başarılar elde ediyorlar.

AZ BİLİNENLER

"Mutluluk Kromozomu": Down sendromlu bireylerin genellikle çok güler yüzlü, kin tutmayan ve dürüst karakter yapısına sahip olmaları, halk arasında 21. kromozomun bir "mutluluk kromozomu" olarak anılmasına neden olmuştur.

Eğitimde Sınır Yok: Down sendromlu olup üniversite bitiren, birkaç dil konuşan, dünya çapında ödüllü aktör olan veya modellik yapan (örneğin Madeline Stuart) pek çok başarılı isim mevcuttur.

Genetik Geçiş Değil: Down sendromu vakalarının %95'i tesadüfidir; yani kalıtımsal değildir. Anne yaşının ilerlemesi tek bilinen risk faktörüdür ancak her yaştan anne Down sendromlu çocuk sahibi olabilir.

Dünya Ortalaması: Her yıl dünyada yaklaşık 3.000 ila 5.000 çocuk Down sendromlu olarak dünyaya gelmektedir.

21 Mart kutlamaları başladığından beri, Down sendromlu bireylerin ortalama yaşam süresi ve yaşam kalitesinde ciddi artış gözlemlenmiştir. 1900'lerin başında yaşam beklentisi 10 yıl civarındayken, bugün modern tıp ve sosyal destek sayesinde bu süre 60 yılın üzerine çıkmıştır.

Toplum artık onları sadece "yardıma muhtaç bireyler" olarak değil; arkadaş, iş arkadaşı, komşu ve üretken birer vatandaş olarak görüyor.

Unutmayın; bir kromozomun fazlalığı sevgiye, başarıya ve dostluğa engel değildir. Hayatı paylaştığımızda dünya çok daha renkli!