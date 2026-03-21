Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Demokrat Parti (DEM Parti), Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı ziyaretlerde bulunarak bayramlaştı. Görüşmelerde, İmralı Süreci, demokratikleşme ve Meclis gündemine gelebilecek yasal düzenlemeler ele alındı.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MYK üyeleri yer alırken, DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ve milletvekilleri yer aldı. Durmaz, toplumsal bağların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, Türk ve Kürt halkları arasındaki ilişkiler üzerinden sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti ise sürecin somut adımlarla ilerlemesini ve Meclis’teki düzenlemelerin bir an önce yasalaşmasını beklediklerini ifade etti. Her iki taraf, ortak mesaj olarak birlik, beraberlik ve barış vurgusu yaptı.