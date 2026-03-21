Geçtiğimiz yıl 19 Mart’ta, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere farklı kesimlerden yurttaşların katıldığı eylemler, günlerce devam etmişti.

Aradan geçen bir yılın ardından 19 Mart eylemleri yeniden gündeme gelirken, İstanbul’da Saraçhane’de anma gerçekleştirilmişti. Ankara’da ise herhangi bir etkinlik yapılmaması üzerine üniversite öğrencileri ve öğrenci hareketleri harekete geçti.

Yayımlanan afişlerle yapılan çağrıda, 24 Mart’ta Ankara Konur Sokak’ta bir araya gelineceği duyuruldu. Öğrenciler, 19 Mart’ta başlayan sürecin yıldönümünde yeniden buluşarak o dönemin ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapılan çağrıda, “Üzerimizdeki ölü toprağını atmak, hak ve özgürlüklerimiz için bir araya geliyoruz. 19 Mart ruhuyla yürüyoruz” ifadeleri yer aldı.

24 Mart’ta Konur Sokak’ta yapılması planlanan buluşmaya öğrencilerin ve çeşitli grupların katılım sağlaması bekleniyor.