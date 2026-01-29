Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kararına göre, bir vatandaşın geçen yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında üç erkek olarak Antalya’daki bir otelde konaklama talebi, “erkek konaklama kabul edilmediği” gerekçesiyle reddedildi.

Yaşanan durum üzerine vatandaş, TİHEK’e başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Kurum tarafından inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında otel yönetimi tarafından yapılan savunmada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek, otelde erkek müşterilerin de konakladığı ifade edildi. Ayrıca işletmenin erkek konaklamalarını tercih etmeme hakkına sahip olduğu savunuldu.

Ancak TİHEK, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu uygulamanın cinsiyet temelli ayrımcılık oluşturduğuna hükmetti. Kurum, hizmet sunumunda cinsiyet gerekçesiyle ayrım yapılamayacağını vurgulayarak, otele 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.