Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi sona erdi.

Organizasyonun son gününde açık yaş kadınlar 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Sevilay Öztürk, 44.06’lık derecesiyle birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Açık yaş erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Baran Doruk Şimşek ise 36.54’lük derecesiyle genç erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

35 ülkenin katılım sağladığı organizasyonda Türkiye, açık yaş milli takımıyla 4 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Genç milli takım ise yarışları 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

Milli takım, ülkeler sıralamasında açık yaş kategorisinde ikinci, gençler kategorisinde ise dördüncü sırada yer aldı.