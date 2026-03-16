Başkent Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü'ne, sık sık insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştiriliyor.

İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV drone ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

'Uluslararası Bağdat Havalimanı ve çevresi 5 roketle düzenlenen bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda havalimanında görevli 4 personel ile bir mühendis farklı derecelerde yaralandı.'

Roketlerin düştüğü yerlere de değinen Maan, bunların Bağdat Havalimanı yerleşkesi, su arıtma tesisi, 'Şehit Alaa Hava Üssü' yakınları ve Bağdat Merkez Cezaevi (Kerkh) çevresi olduğunu kaydetti.

Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı yapıldı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırının Beşir nahiyesindeki Haşdi Şabi'nin 61. Alay Komutanlığı karargahındaki silah deposuna yönelik yapıldı.

Saldırı sırasında karargahta art arda patlamalar olurken can kaybı yaşanmadı.