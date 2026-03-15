Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade edilir.

Bu nedenle Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadet, dua ve tövbenin yoğun şekilde yapıldığı en önemli gecelerden biri olarak kabul edilir. İslam alimlerine göre bu gece, günahların affı ve manevi arınma için büyük bir fırsat olarak görülür.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer aldığı kabul edilen Kadir Gecesi, Türkiye’de genellikle Ramazan’ın 27’nci gecesinde idrak edilir. Bu nedenle camilerde ve evlerde özel ibadetler yapılır, Kur’an okunur ve dualar edilir.

Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılmalı?

İslam alimleri, Kadir Gecesi’nin ibadetle geçirilmesini tavsiye eder. Bu gece yapılabilecek ibadetlerden bazıları şunlardır:

Namaz kılmak: Nafile namazlar kılınabilir, özellikle teheccüd ve tesbih namazı tercih edilir.

Kur'an-ı Kerim okumak: Kur'an tilaveti yapmak ve anlamını düşünmek önerilir.

Tövbe ve istiğfar etmek: Günahların affı için Allah’tan bağışlanma dilenir.

Zikir ve salavat getirmek: Allah’ı anmak ve Peygamber Efendimize salavat getirmek tavsiye edilir.

Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek bu gecenin faziletleri arasında kabul edilir.

Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?

İslam kaynaklarında bu gecede okunması tavsiye edilen bazı dualar ve sureler bulunmaktadır. Özellikle Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu dua sıkça okunur:

“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l afve fa’fü annî.”

(“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”)

Ayrıca şu surelerin okunması da tavsiye edilir:

Yasin Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Ayetel Kürsi

Manevi arınma ve dua gecesi

İslam alimlerine göre Kadir Gecesi, yalnızca ibadet etmekle değil; kalpten dua etmek, tövbe etmek, kırgınlıkları gidermek ve iyilik yapmakla da değerlendirilmesi gereken bir gecedir. Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirerek manevi anlamda arınmayı ve Allah’ın rahmetine ulaşmayı umut eder.