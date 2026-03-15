CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesimine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu otoyol kesiminin özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü. Paylaşımda, Osmaniye-İskenderun arasında yaklaşık 70 kilometre uzunluğundaki otoyolda araç geçiş ücretinin şu anda 53 TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Yavuzyılmaz, otoyolun yap-işlet-devret modeliyle özel bir şirkete devredilmesi durumunda kilometre başına ücretlendirme farkı nedeniyle geçiş ücretlerinin ciddi şekilde artabileceğini iddia etti.

Karayolları 5. Bölge’de kamu tarafından işletilen bu kesimde kilometre başına ücretin yaklaşık 0,35 TL olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle işletilen Ankara-Niğde Otoyolu’nda ise bu ücretin kilometre başına yaklaşık 2,64 TL olduğunu belirtti.

Aradaki farkın yaklaşık 7,5 kat olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, benzer bir model uygulanması halinde otoyoldaki araç geçiş ücretlerinde yüzde 650’ye varan artış yaşanabileceğini öne sürdü.

Hatay, Adana, Osmaniye dikkat❗️



AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun ücretli olarak

işlettiği otoyollardan biri de;



KGM Adana-Gaziantep Otoyolu’nun

Toprakkale-İskenderun Kesimi❗️



Güzergahı: Osmaniye-İskenderun

Uzunluğu: 70 km.

Geçiş ücreti: 53 TL



Bu… pic.twitter.com/2mBkOUhpzk — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 14, 2026

İddiaya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.