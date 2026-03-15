Hüseyin Can Güner’in seçim vaatleri arasında yer alan emekli lokallerinden biri daha Çankaya’da hizmete girdi. İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali, düzenlenen törenle açılarak emeklilerin kullanımına sunuldu.

Çankaya Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen projeyle birlikte ilçedeki emekli lokali sayısı yeni açılan merkezle 8’e yükseldi.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, göreve geldikleri günden bu yana insanların yaşamını kolaylaştıran, dayanışmayı güçlendiren ve kentte yaşayan herkesin kendini değerli hissettiği bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini söyledi.

Emekli lokalleri ve kent lokantalarında sunulan hizmetlere değinen Güner, emeklilerin sosyal alanlara erişiminin önemine dikkat çekerek, bu tür tesislerin toplumda dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Açılış törenine Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi üyeleri, Ankara milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı, çeşitli ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, emeklilerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği emekli lokallerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.