Çankaya’da kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Anadolu Ateşi’nin 23 yıllık birikimini yansıtan “Luna” adlı dans gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Gösteri, Atatürk Sanat Merkezi sahnesinde gerçekleştirilecek. Genç dansçıların performanslarıyla hayat bulan “Luna”, izleyicileri lunapark atmosferinin renkli ve büyülü dünyasına davet ediyor.

23 Nisan’da Sahne Alacak

23 Nisan 2026 tarihinde saat 19.30’da sahnelenecek gösteri için biletler çevrim içi platformlar üzerinden temin edilebilecek. Işık, müzik ve dansın bir araya geldiği etkinliğin, sanatseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Çankaya Belediyesi, tüm sanatseverleri bu özel geceye davet etti.