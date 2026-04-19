Erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Alex Matata yarışı 1.00.01’lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kardeşi Charles Matata ise saliselerle ikinci oldu.

Türk atlet Ali Kaya 1.00.12’lik derecesiyle üçüncü sırayı elde ederken, aynı zamanda Türkiye şampiyonu oldu.

Kadınlarda Gitonga Şampiyon

Kadınlar yarışında Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50’lik derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Ftaw Zeray ikinci, Güney Afrikalı Glenrose Xaba ise üçüncü sırada yer aldı.

Türk Sporcuların Dereceleri

Kadınlar kategorisinde Türk atletler arasında Nursena Çeto birinci olurken, Pınar Demir ikinci, Yayla Kılıç Gönen üçüncü sırayı aldı.

Parkurda Zorlu Mücadele

Yarış, Yenikapı’dan başlayarak Kennedy Caddesi boyunca Galata Köprüsü, Eminönü ve Haliç hattını kapsayan zorlu bir parkurda koşuldu.

İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da uluslararası rekabetin yüksek olduğu prestijli bir organizasyon olarak tamamlandı.