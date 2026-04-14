Dijital platformların dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin merakla beklenen 3. sezonu için geri sayım başladı. Yapımın yeni sezonu, 8 Mayıs itibarıyla yalnızca Netflix üzerinden yayınlanacak.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Hakan Kurtaş'ın üstlendiği yapım 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, özellikle karakter ilişkileri, sürükleyici hikâyesi ve güncel temaları ele alışıyla dikkat çekmişti. Yeni sezonda ise hikâyenin daha da derinleşmesi ve karakterler arasındaki dengelerin değişmesi bekleniyor.