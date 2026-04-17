23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları sürerken, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği kıyafet talimatı tartışmalara yol açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Demir imzasıyla iletilen yazıda, törenlerde kullanılacak kıyafetlerin “milli kültüre, genel ahlak kurallarına ve eğitim kurumlarının ciddiyetine uygun olması” gerektiği belirtildi.

Talimatta, kostümlerin “dekolte, şeffaf ya da aşırı kısa” unsurlar içermemesi gerektiği vurgulanırken, tüm kıyafetlerin okul tören komisyonları tarafından incelenerek onaylanacağı ifade edildi.

Ayrıca bayramların “milli merasim” olduğu hatırlatılarak, kıyafet seçiminde “gösterişten uzak ve milli ruhu yansıtan” bir yaklaşım benimsenmesi istendi.

Öte yandan, öğrenciler için seçilecek kıyafetlerin velilere ek mali yük oluşturmaması gerektiği de talimatta yer aldı.

Eğitim çevrelerinde farklı görüşler!

Söz konusu düzenleme eğitim çevrelerinde farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı eğitimciler uygulamayı gerekli bulurken, bazıları ise okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının öncelikli gündem olması gerektiğini ifade etti.