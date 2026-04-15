Ankara’da Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere yönelik ödüllü futbol turnuvası düzenliyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek turnuva için başvuru süreci başladı.

Turnuvaya katılmak isteyenler, 15-30 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. Organizasyon, 3 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

Katılım şartları açıklandı

Turnuvaya 18-35 yaş aralığındaki gençler başvurabilecek. Ayrıca katılımcıların daha önce profesyonel futbol oynamamış olması gerekiyor.

Müsabakalar, Kurtuluş Parkı içerisinde yer alan Kurtuluş Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek. Yetkililer, etkinliğin gençleri spora teşvik etmeyi ve 19 Mayıs ruhunu sahalara taşımayı amaçladığını belirtti.