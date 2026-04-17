Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl da kapsamlı bir organizasyonla karşılamaya hazırlanıyor. Geleneksel hale getirilen 19 Mayıs Ödüllü Gençlik Futbol Turnuvası’nın ikincisi için başvuru süreci başladı.

18-35 yaş arası gençlerin katılımına açık olan turnuvaya başvurular, belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvuruların yalnızca takım kaptanları tarafından gerçekleştirileceği organizasyon, 16 takımla sınırlı olacak. Kontenjanın dolması halinde başvurular erken kapanacak.

Amatör futbolculara yönelik düzenlenen turnuva, katılımcılara hem kendilerini gösterme hem de rekabetçi bir ortamda mücadele etme imkânı sunacak. Daha önce profesyonel olarak futbol oynamamış sporcuların katılabileceği organizasyon, gençleri spor etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor.

Başvurular 30 Nisan’a kadar devam edecek. Turnuva ise 3 Mayıs’ta başlayacak ve karşılaşmalar Kurtuluş Halı Sahası’nda oynanacak.

Detaylı bilgiye belediyenin resmi kanallarından ulaşılabileceği belirtilirken, organizasyonun hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor.