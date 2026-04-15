AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, 6 sene içerisinde Türkiye'deki doktor nüfusunun 350 bin seviyesine ulaşacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programına konuk olarak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yerebakan, partinin Sağlık Politikaları Başkanlığı'na ilişkin, AK Parti'de toplumla istişare mekanizmasının güçlü olması, eksiklerin görülmesi ve toplumun taleplerinin karşılanması amacıyla başkanlığın kurulduğunu söyledi. Sağlığa erişimde Türkiye'nin dünya ülkelerine göre çok iyi yerde olduğunu belirten Yerebakan, sağlık alanında doğru zamanda, doğru yatırımların yapıldığını ifade etti. Sağlıkta atılması gereken en kritik adımın, dünya örneklerini de göz önünde bulundurarak sağlık hukuku ve sağlık etik yasalarının güçlendirilmesi ve denetim modellerinin güncel uygulamalara uyum sağlaması olduğunu dile getiren Yerebakan, bugün ülkede 235 bin hekim olduğunu ve tıp fakültelerinden mezun olmayı bekleyen 125 bin kişinin bulunduğunu belirterek, gelecek 6 sene içerisinde Türkiye'deki doktor nüfusunun 350 bin seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Türkiye'deki hastanelerde yılda OECD ortalamasının 3 katı kadar hastanın tedavi hizmeti aldığını belirten Yerebakan, 'Sağlık Bakanlığımız bunun için 'aile hekimliğini güçlendiren' yükün önündeki hızı dengeleyen basamak tasarlamasını devreye aldı ve güçlendirmek için de çalışıyor. İnşallah onu daha da güçlendirecek. Başka türlü bu sistemi rahatlatmanın mümkün olmadığı tüm toplantılarımızda ifade ediliyor' değerlendirmesini yaptı.

'ERKEN TANI ÖNEMLİ'

Sağlıklı yaşam konusunun insanlara geçmesinin zor olduğunu ve bu konuda kişinin bir motivasyona sahip olması gerektiğini ifade eden Yerebakan, 'Bu konuda koçluğa ihtiyaç varsa Sağlık Bakanlığımız her ilçede/ilde Sağlıklı Hayat Merkezleri kurdu. Ben bütün vatandaşlarımızı buralardan hizmet almaya davet ediyorum. Orada diyetisyen, psikolog var, şekerinizi, kilonuzu, boyunuzu kontrol eden, bununla ilgili size yönlendirmeler yapan, koruyan insanlarımız var. Aynı zamanda erken tanı önemli. Erken tanı merkezlerimiz de burası. Dolayısıyla kamu, belki etkili dile getirememiş olabiliyor ama isteyen vatandaşımıza bütün bu imkanları en iyi şekilde sunabildiğimiz Sağlıklı Hayat Merkezleri var' diye konuştu.

'ÇEVRE BİLİNCİMİZİ ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Çevresel toksinlerin yanı sıra mikroplastiklerin de üreme sağlığını etkilediğine dikkat çeken Yerebakan, 'Hayatın her yerinde plastik ve petrokimyasal var. Dolayısıyla plastiğin, ftalatların, BPA gibi çeşitli maddelerin hormonal bozukluklara yol açtığı ve üreme sağlığını olumsuz etkilediği yönünde elimizde kanıtlar var. Çok şükür ki dünyada bu konuda farkındalık oluşturan çok değerli bir insan ülkemizde, kıymetli hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri. 'Sıfır Atık' konsepti gündemiyle bütün dünyada bir algı oluştu. Çevre sağlığını biz iyi yönetmediğimiz sürece insan sağlığında sadece üreme problemlerini, erkek tipi kısırlığı vesaireyi konuşmayız. Çevrenin insana, kronik hastalıklar, şeker hastalığı, ağız hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser ve üreme açısından da bir risk oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. O yüzden çevre bilincimizi de arttırmamız lazım' dedi. (DHA)