Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin yeni bölümleri dün akşam yayın akışında yer almadı.

Diziler neden yayınlanmadı?

İddialara göre her iki dizinin de yayın akışından kaldırılmasının arkasında, içeriklerinin gençleri ve çocukları şiddet, mafya ve çatışma unsurlarına özendirdiği yönündeki tartışmalar yer alıyor. Son dönemde artan toplumsal hassasiyetler nedeniyle bu tür yapımların geçici ya da kalıcı olarak durdurulabileceği konuşuluyor.

Kanallardan resmi açıklama yok

Konuyla ilgili olarak dizilerin yayınlandığı kanallardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, izleyiciler arasında “diziler tamamen mi kaldırıldı yoksa geçici bir ara mı verildi?” sorularını gündeme getirdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Her iki dizinin ani şekilde yayın akışından çıkarılması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar kararın gerekçesine dair farklı görüşler dile getirdi.

Yeni bölümler yayınlanacak mı?

Şu an için Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin geleceğine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Yapımcılar ya da yayıncı kuruluşlardan gelecek resmi açıklamalar, dizilerin akıbetini belirleyecek.