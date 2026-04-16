Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR ile kaçak malzeme taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan titiz takip ve operasyon sonucunda araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin TIR’da yaptığı aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Operasyon kapsamında şu ürünlere el konuldu:

3.125 adet güneş gözlüğü

10.237 paket kaçak sigara

42 kilogram kıyılmış tütün

21 kilogram nargile tütünü

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin toplam 9 milyon 450 bin TL olduğu belirlendi.

Adli Süreç Başlatıldı

Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.