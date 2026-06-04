Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu BKM yapımı "2 Aile Arasında" filminin vizyon tarihi belli oldu. 2017 yılında gösterime girerek milyonlarca izleyiciye ulaşan ve büyük beğeni toplayan Aile Arasında, devam filmiyle yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen Karakterler Yeni Maceralarıyla Geri Dönüyor

Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan "Aile Arasında 2", ilk filmde izleyicinin gönlünde yer edinen karakterleri yeniden bir araya getiriyor. Film, aileler arasında yaşanan eğlenceli çatışmaları, sürpriz gelişmeleri ve kahkaha dolu anları beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin geniş oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor. Film, güçlü kadrosu ve yeni hikâyesiyle gişede iddialı yapımlar arasında gösteriliyor.