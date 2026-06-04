Orta Toroslardaki Konya'nın Hadim ilçesi Yukarı Mernek Mahallesi'nde yaşayanlar, en son 40 yıl önce kullanılan 2 bin yıllık yayla yolunu atalarını yad etmek için yeniden yürüdü. Daha önce bölgede yaşayanların at ve katırlarla gittiği 7 kilometrelik yolu, mahalleliler aileleriyle yürüyerek katetti. Atalarının tarım ve hayvancılık yaptığı yaylaya gidenler, bölgedeki taş yapıları ve yayladaki yaşamı deneyimledi. Mahalleli doğa fotoğrafçısı Kamil Özer'in önerisiyle ilki başlatılan yayla yolu yürüyüşüne yaklaşık 30 kişi katıldı.

Yürüyüşteki deneyimini anlatan doğaseverlerin en küçük bireyi Ayşe Sena Arıcı (10), 'Babamın teklifiyle yıllar önce yapılan yürüyüşleri tekrar canlandırmak adına yürüyüşe katıldım. Çok güzel bir yürüyüş geçirdik. Yollar tahmin ettiğimden biraz daha fazla engebeliydi, ama yine de yolu kolaylıkla aştık' dedi.

'ATALARIMIZIN YAŞADIĞI BÖLGEYİ TANIDIK'

Mahallelilerin yayla yürüyüşüne katılmasından mutlu olduğunu ifade eden muhtar Abdullah Arıcı, 'Doğa fotoğrafçısı Kamil Özer'in belirlediği rota üzerinden 40 yıl sonra kendi vatanımızın tarihi yolunda tekrar yürüyüş yaptık. Ailelerimiz ve çocuklarımız atalarımızın yaşadığı bölgeyi tanıdı. Bu yürüyüşü tekrarlamak istiyoruz' dedi.

Birkaç kez rotayı kendisinin yürüdüğünü belirten fotoğrafçı Kamil Özer, 'Yaylamızın yolunu birkaç kez tek başıma yürüdüm. Sonra muhtarımızla bu fikri paylaştım. Aldığımız karar doğrultusunda köylülerimizle yürüyüş gerçekleştirdik' diye konuştu. (DHA)