Yalova’nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga paniğe yol açtı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Ay Sokak’ta karşı karşıya geldi.

Tarafların, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar’a ait olduğu öne sürülen iş yeri önünde tartışmaya başladığı, kısa sürede büyüyen gerginliğin silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, olay sırasında çevrede bulunan bazı iş yerleri ile araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.