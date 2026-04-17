Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri ücretsiz bir oyunla buluşturuyor. Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan iki perdelik komedi “Burun”, başkentte sahnelenecek.

Rus yazar Nikolay Gogol’un eserinden uyarlanan oyun, mizahi anlatımıyla izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşatmayı hedefliyor.

GENÇLİK PARKI’NDA SAHNELENECEK

Tiyatro oyunu, 19 Nisan tarihinde saat 18.00’de Gençlik Parkı Büyük Sahne’de izleyici karşısına çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, tüm sanatseverler oyunu izlemeye davet edildi.