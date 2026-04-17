Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.G. yönetimindeki otomobil ile B.K. idaresindeki başka bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden S.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.