Rantcıların el atmadıkları, doğamızı yok etmedikleri yer kalmadı. Yıllardan beri barajlar vs ile adeta haritadan silmeye çalıştıkları Tunceli, şimdi de Türkiye'nin her yerinde tanık olduğumuz madencilik işletmeciliği tehdit altında.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı Kaymaztepe (Meçi) dahil 7 köyü direk, bir çok köyü dolaylı etkileyen bir sahada bir şirkete maden arama izni veriliyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik İl Müdürlüğü'nün duyuruları yayınlandı.

Bu saha, yöre insanın kutsal gördükleri dağ keçilerinin yanı sıra diğer yaban hayat içinde çok önemli yaşam alanı. Ayrıca yöre halkının hayvancılık ve arıcılıkla yaşam mücadelesi verdikleri bir alan.

Yöre halkı işletmeye izin vermemesi için imza kampanyası başlattı. Kararın durdurulması için İlgili kurumlar nezdinde girişimlere başladı.

ENDEMİK TÜRLER VE KORUMA ALTINDAKİ CANLILAR TEHDİT ALTINDA

Hem halkın iddiaları hem de ÇED raporunun bulguları, bölgenin eşsiz bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

