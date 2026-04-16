Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan son olayların ardından okullarda şiddet yeniden ülke gündeminin merkezine yerleşti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; art arda gelen vakalar, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini tartışmaya açarken, muhalefet temsilcileri ve eğitim sendikaları hem güvenlik zafiyetine hem de artan toplumsal şiddete dikkat çekerek hükümeti sorumluluk almaya çağırdı. Okulların güvenli alanlar olmaktan uzaklaştığını savunan eğitimciler, hem fiziki hem de sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

“DEVLET OKULLARI YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye genelinde artan şiddet olaylarının en görünür hale geldiği alanlardan birinin okullar olduğunu belirterek, devlet okullarındaki güvenlik eksikliğini sert sözlerle eleştirdi.

Tanal, “Türkiye’de tüm kamu kurumlarında güvenlik tedbirleri var. Ama maalesef devlet okullarında güvenliğin alınmadığını görüyoruz. Adeta yol geçen hanına dönmüş durumda.” dedi. 2023 yılından bu yana okullarda yaşanan olaylara dikkat çeken Tanal, “Siverek ve Maraş’taki son olaylar dışında toplam 44 olay yaşandı. Bu kadar olayın ardından hâlâ gerekli önlemlerin alınmaması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“OKULLAR CİNAYET MAHALLİNE DÖNÜŞTÜ”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da şiddetin artık toplumun her alanına yayıldığını belirterek, okulların dahi güvenli olmaktan çıktığını söyledi. Özbay, “En güvenli olması gereken yerler olan okullarda bile şiddet olaylarını sıklıkla duyuyoruz. Okullar adeta cinayet mahalline dönüştü.” dedi.

“YAŞAM NÖBETİNDEYİZ, HERKESİ ANKARA’YA ÇAĞIRIYORUZ”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlatılan eylemlere dikkat çekti. Edebali, “Bir yaşam nöbeti başlattık. Tam açıklama yaparken Maraş’tan yeni bir saldırı haberi geldi. Bugün daha öfkeliyiz.” dedi. Sorunların giderek büyüdüğünü belirten Edebali, “Sorunlar çözülmeden birikiyor ve daha büyük krizlere yol açıyor. Sorumluluk alması gerekenler adım atmıyor.” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDET, EĞİTİM SİSTEMİNİN KRONİK SORUNU HALİNE GELDİ”

Öğretmen İlhan Yiğit ise eğitim sistemindeki yapısal sorunlara dikkat çekerek, şiddetin bu sorunların bir sonucu olduğunu söyledi. Yiğit, “Okulların temizlik malzemeleri yok, öğrencilerin bir öğün yemeği yok, hijyen yok. Şimdi bunlara bir de şiddet eklendi.” dedi.

“TOPLUMDA GÜVENLİK YOKSA OKULDA DA OLMAZ”

Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu da şiddetin toplumsal boyutuna dikkat çekti. Aydoğdu, “Toplumda güvenlik yoksa okullarda da güvenlik olmaz. Bu yaşananlar bir sonuçtur.” dedi. Madde bağımlılığı ve toplumsal çözülmeye işaret eden Aydoğdu, “Toplum sağlığı bozulmuş durumda. Yoksulluk, parçalanmış aileler ve artan şiddet bu tabloyu besliyor.” ifadelerini kullandı.

ORTAK TALEP: GÜVENLİ OKUL, HESAP VEREN YÖNETİM

Siyasetçiler ve eğitim sendikalarının açıklamalarında ortak nokta, okullarda güvenliğin sağlanması ve sorumluların hesap vermesi oldu. Uzmanlar ve eğitimciler, yalnızca fiziki güvenlik önlemlerinin değil; psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, sosyal politikaların iyileştirilmesi ve silah denetimlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Art arda gelen olaylar sonrası kamuoyunda “okullarda güvenlik” tartışması yeniden alevlenirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın atacağı adımlara çevrildi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.