Sincan Belediyesi, ilçede sürdürülen ilaçlama çalışmalarının daha planlı ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Program çerçevesinde önce saha personeline, ardından mahalle muhtarlarına yönelik toplantılar düzenlendi.

Eğitimlerde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Kalender Arıkan sunum yaparak katılımcılara vektörle mücadele, doğru ilaçlama teknikleri ve saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Programın ilk bölümünde belediye ekiplerine yönelik teknik eğitim verildi. Bu oturumda, zararlı türlerinin özellikleri, yayılma süreçleri ve etkili mücadele yöntemleri örneklerle anlatıldı. Sahada yapılan uygulamaların daha verimli olması için dikkat edilmesi gereken noktalar özellikle vurgulandı.

MAHALLELERDE KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Eğitimin ikinci bölümünde muhtarlarla bir araya gelinerek mahallelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yerel düzeyde iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği toplantıda, saha koordinasyonunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Programda konuşan Arıkan, halk sağlığını tehdit eden zararlıların yaşam döngüsüne ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Özellikle larva döneminde yapılan müdahalelerin çok daha etkili sonuçlar verdiğini belirten Arıkan, doğru zamanda ve doğru yöntemle yapılan ilaçlamanın kalıcı başarı sağladığını ifade etti.

Vatandaşların da sürece destek vermesinin önemine değinen Arıkan, toplumsal farkındalığın artırılmasının mücadelede başarı oranını yükselteceğini söyledi.

Sincan Belediyesi yetkilileri ise bu tür eğitimlerin sahadaki hizmet kalitesini artırdığını belirterek, çevre sağlığını korumaya ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.