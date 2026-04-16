Edinilen bilgilere göre, Suat T.’ye ait dairede elektrik prizinden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mutfak bölümüne sıçradı. Alevlerin ocağa ulaşmasıyla birlikte mutfak dolapları da tutuştu ve yangın etkisini artırdı.

Ekipler Zamanında Müdahale Etti

Yangını fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına koordineli şekilde müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

Can Kaybı Yaşanmadı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Elektrik Kaynaklı Yangınlara Dikkat

Uzmanlar, priz ve elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, özellikle eski veya hasarlı prizlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.