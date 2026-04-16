Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay, eğitim camiasında büyük tedirginlik yarattı. İddiaya göre, bir öğrenci, whatsapp üzerinden silah fotoğrafı paylaşarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Öğrenci Gözaltında!

Paylaşımda, okula gelen öğretmen ve öğrencileri hedef alacağını ifade eden öğrenci hakkında okul idaresi durumu vakit kaybetmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu öğrenciyi kısa sürede gözaltına aldı.

Son günlerde Kahramanmaraş ve Siverek gibi farklı illerde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları, benzer tehditlerin ciddiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Eğitim sendikaları ve öğretmenler, okullarda güvenliğin artırılması ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması çağrısında bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.