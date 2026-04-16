Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde doğum izni ve sosyal medyada 15 yaş düzenlemesini içeren kanun teklifi ele alınırken, gündemin en önemli başlıklarından biri de okullarda yaşanan saldırılar oldu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından Meclis’te siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek konunun kapsamlı şekilde araştırılması konusunda mutabakata vardı.

Tüm Partilerden Ortak Karar

Verilen aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul’da, grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla önümüzdeki hafta saldırıların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması kararı alındı.

Siyasi parti temsilcileri, olayların yalnızca güvenlik boyutuyla değil; psikolojik, sosyal medya, aile ve eğitim politikaları açısından da ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Okullardaki güvenlik önlemleri, çocukların silaha erişimi ve dijital platformların etkisi gibi başlıkların detaylı şekilde inceleneceği ifade edildi.

“Siyasetüstü Bir Konu”

Meclis’te yapılan değerlendirmelerde, yaşanan olayların tüm toplumu ilgilendiren ve siyaset üstü bir mesele olduğu vurgulandı. Tüm parti grupları, kurulacak komisyonun ortak akılla çalışarak benzer olayların önlenmesine katkı sağlaması gerektiği görüşünde birleşti.

Hedef: Güvenli Okul Ortamı

Komisyonun, okullarda güvenliğin artırılması, öğrencilerin korunması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için çözüm önerileri geliştirmesi bekleniyor. Yetkililer, yapılacak çalışmaların çocukların daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.