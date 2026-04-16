Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından dijital mecralarda yapılan paylaşımlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığının koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi.

Başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital platformlarda şiddeti öven, suç ve suçluyu meşrulaştıran, halk arasında korku ve panik oluşturan ya da yanıltıcı bilgi yayan içeriklerin yakından takip edildiği ifade edildi.

“Sanal Devriye” Uygulaması Devrede

Cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kolluk birimleriyle birlikte “sanal devriye” faaliyetlerini etkin şekilde yürüttüğü kaydedildi. Bu kapsamda suç unsuru taşıyan paylaşımların kısa sürede tespit edildiği ve bu içerikleri paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin hızla başlatıldığı bildirildi.

Gözaltı İşlemleri Sürüyor

Açıklamada ayrıca, suç teşkil eden paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.