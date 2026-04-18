Amasya’nın Büyük Kızılca köyünde yaşayan küçük yaştaki çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları basit enstrümanlarla köy sokaklarında eğlenceli anlar yaşadı. Oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile dolaşan miniklerin neşeli halleri çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Oyuncak Flüt ve Yağ Kutusundan Müzik Yaptılar

Köyde yaşayan 5 ve 3 yaşlarındaki üç çocuk, ellerine aldıkları oyuncak flütler ve yağ kutusundan hazırladıkları darbuka ile sokaklarda gezerek müzik yaptı. Kendi imkanlarıyla oluşturdukları basit enstrümanlarla ritim tutan çocukların eğlenceli anları, köyde renkli görüntüler oluşturdu.

Miniklerin köy içinde dolaşarak müzik çalması, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Çocukların enerjik ve neşeli tavırları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Renkli Anlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

Köy sokaklarında yaşanan eğlenceli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Miniklerin kendi imkanlarıyla oluşturdukları müzik keyfi, köy yaşamının sıcak ve samimi anlarını yansıtan görüntüler olarak dikkat çekti.